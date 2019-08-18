سقوط 3 قذائف هاون على قرية في ديالى والاضرار

2019/08/18 | 06:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر محلي في محافظة ديالى،اليوم الاحد ، بأن 3 قذائف هاون سقطت على قرية زراعية قرب خانقين شمال شرق المحافظة....

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