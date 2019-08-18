سميرة سعيد تكشف لأول مرة سبب طلاقها من هاني مهنا

2019/08/18 | 06:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سميرة سعيد تكشف لأول مرة سبب طلاقها من هاني مهناكشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد في برنامج "توأم روحي" مع المذيع نيشان أن سبب طلاقها من الموسيقار المصري هاني مهنا، بعد سنوات من الكتمان، هو أن "كليهما يعملان في نفس المجال".

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