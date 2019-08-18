فيديو لمصنع الفرز والتعبئة بقاعدة محمد نجيب

2019/08/18 | 07:00

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18/08/2019

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

نشرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة فيلما تسجيليا لافتتاح الرئيس السيسي صباح السبت لمصنع الفرز والتعبئة بقاعدة محمد نجيب العسكرية

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