2019/08/18 | 07:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

التدوينة فيديو كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح الزراعات المحمية بقاعدة محمد نجيب ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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