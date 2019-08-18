نهى عابدين بين السينما والتلفزيون

2019/08/18 | 07:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهى عابدين بين السينما والتلفزيونانضمت الفنانة المصرية نهى عابدين الى فريق مسلسل «شبر مية» مع المخرج طارق رفعت، لتقديم أحد أدوار البطولة النسائية في المسلسل المأخوذ من فورمات أجنبي.العمل يتألف من 45 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي، ويشارك في بطولته: أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، وثراء جبيل.وعلى الصعيد السينمائي تشارك عابدين في بطولة الجزء الثاني من فيلم «الكنز» من إخراج شريف عرفة وبطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري.

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