2019/08/18 | 07:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طبق اليوم هو تمن بنكهة الليمون والمندي الشيف اية الفتلاوي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -3Oeslr_FKw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طبق اليوم هو تمن بنكهة الليمون والمندي الشيف اية الفتلاوي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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