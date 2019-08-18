63 قتيلاً و100 جريح حصيلة التفجير على عرس غربي كابول

2019/08/18 | 07:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

لقي ما لا يقل عن 63 شخاصا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجار استهدف عرسا غربي العاصمة كابول، مساء السبت.

هذا وفي وقت سابق، أعلنت الداخلية الأفغانية مقتل وإصابة العشرات في انفجار استهدف صالة أعراس بالعاصمة كابول، مساء السبت، "الساعة 22.40 بالتوقيت المحلي (21.10 بتوقيت موسكو)، وفقا لموقع "تولو نيوز".

وذكر متحدث الداخلية الأفغانية، نصرة رحيمي، في بيان، مساء السبت، أن "العشرات وقعوا بين قتيل وجريح في الهجوم بالمنطقة السادسة، وأن "الانفجار وقع بالقرب من منصة العريس".

وأوضح شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، أن "الانفجار وقع بحي ذو أغلبية شيعية من قومية الهزارة".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير، في حين نفت حركة طالبان في بيان لها أي صلة لها بالانفجار الذي استهدف صالة الأعراس.

وكانت المنطقة ذاتها، قد شهدت قبل أكثر من أسبوع هجوما بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة الأفغانية.



وأسفر الهجوم الذي نفذته حركة "طالبان" عن مقتل 14 شخصا وإصابة 145 آخرين، معظمهم من المدنيين.

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