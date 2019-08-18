2019/08/18 | 08:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قصف إسرائيلي على مواقع بشمال غزة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر محلية، أن الجيش الإسرائيلي قصف موقعين ومناطق زراعية في شمال قطاع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قصف إسرائيلي على مواقع بشمال غزة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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