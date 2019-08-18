قصف إسرائيلي على مواقع بشمال غزة

2019/08/18 | 08:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر محلية، أن الجيش الإسرائيلي قصف موقعين ومناطق زراعية في شمال قطاع...

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