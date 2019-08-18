كارثة إنسانية تتربص بالهاربين من التصعيد العسكري في شمال سوريا

2019/08/18 | 08:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون محليون السبت إن أكثر من 24 مدنيا منهم 11 طفلا لقوا حتفهم في غارات

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