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المحامون الأتراك يقاطعون احتفالية أردوغان


المحامون الأتراك يقاطعون احتفالية أردوغان
2019/08/18 | 08:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إسطنبول – تتسع قائمة الغاضبين على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع الوقت، وخاصة في السلطة القضائية التي باتت ترى فيه خطرا

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