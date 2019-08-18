مقتل 68 شخصاً في انفجار استهدف حفل زفاف في كابل

2019/08/18 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأفغانية، الأحد، مقتل 68 شخصا قتلوا، وجرح 182 آخرين، في التفجير، الذي استهدف مساء السبت حفل زفاف في كابل.

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