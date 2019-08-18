رئيس نفط الجنوب يتعرض منزله الى اعتداء مسلح

2019/08/18 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدمت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية بالاعتداء على منزل رئيس نادي نفط الجنوب محمد ولي.

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