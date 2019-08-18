2019/08/18 | 08:25

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مقتل 11 مدنيا بانفجار عبوة ناسفة مزروعة في ولاية بلخ الأفغانية

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مقتل 11 مدنيا بانفجار عبوة ناسفة مزروعة في ولاية بلخ الأفغانية

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