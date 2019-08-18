مشادة كلامية بين نائبين تغلق “كروب واتساب” يستخدمه البرلمان العراقي لاتخاذ قرارات رسمية!!

2019/08/18 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تسببت مشادة كلامية بين نائبين الى اغلاق مجموعة تم انشائها على برنامج “واتس اب” للمحادثات، يستخدمها البرلمان لاتخاذ قرارات رسمية تتعلق بادارة الدولة وتشريع القوانين.وقال النائب فائق الشيخ علي في تغريدة على “تويتر” وتابعتها “يس عراق”، إنه “يؤسفني ان كروب مجلس النواب الذي يتأسس مع بداية كل دورة برلمانية، لكي يتواصل […]

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