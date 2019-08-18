ماهي أهم أسباب الصعود القوي لأسعار الذهب؟

2019/08/18 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في صعود هو الاقوى من نوعه منذ اكثر من ست سنوات، يواصل الذهب صعوده في سباق ماراثوني مع الزمن، بسبب عدد من

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