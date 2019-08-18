صحة ذي قار تشكل مجلساً تحقيقيا حول حادثة ’’إعتداء’’ طبيب مخمور على احدى المراجعات

2019/08/18 | 08:30

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بغداد اليوم - ذي قار

اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الاحد 18 اب 2019، تشكيل مجلس تحقيقي للتأكد من صحة اتهام احدى المراجعات لطبيب بالاعتداء عليها اثر تناوله للخمور.وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري أنه "تم تشكيل مجلس تدقيقي يضم طبيبا وحقوقيا وإداريا للتدقيق في ملابسات القضية ومن ثم سيتم تشكيل مجلس تحقيقي للتأكد من صحة المعلومات من خلال تدوين الإفادات لجميع الاطراف واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق من يثبت عليه صحة الاتهام".واشار الى انه "تم نقل الطبيب المتهم الى ديوان الدائرة لحين إكمال اجراءات التدقيق والتحقيق" ، مبينا انه "في حال ثبوت صحة ما ادعته المراجعة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الادارية والقانونية بحقه".وأضاف الجابري انه "تم زيارة مستشفى الشطرة العام حتى ساعات متأخرة من الليل برفقة قائممقام الشطرة ومدير قسم التفتيش في الدائرة للاطلاع ميدانيا على ملابسات القضية وعمل لجنة التدقيق".

بغداد اليوم- بغداد

انتقد مدير ناحية سفوان جنوب غربي البصرة، طالب الحصونة، السبت، إجراءات الحكومة المركزية فيما يخص عملية اعمار منفذ سفوان الحدودي، واصفا تلك الاجراءات بالفاشلة والبائسة.

وقال الحصونة لـ(بغداد اليوم)، ان "عملية إعمار منفذ سف

بغداد اليوم - بغداد

حذر محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم السبت، مدراء القواطع في بلدية محافظة البصرة من إحالتهم الى هيئة النزاهة في حال ثبوت اي تقصير من قبلهم في عدم رفع التجاوزات.

وذكر العيداني، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "

بغداد اليوم- ديالى

دعا النائب عن محافظة ديالى رياض التميمي، السبت، للكشف نتائج التحقيق في تزوير خطة ديالى الزراعية لموسم 2019.

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، انه "قدم كتاباً رسمياً الى وزارة الزراعة مع بدء موسم حصاد محصولي الحنطة والشعير ف

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