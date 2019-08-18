الطفل المعجزة

2019/08/18 | 08:34

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بغداد :سومر نيوز

نشرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، تقريراً من مخيم الخازر بمحافظة نينوى في العراق بعنوان "الطفل المعجز...

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