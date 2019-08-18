2019/08/18 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

حسم المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، مستقبل اللاعب الوليزي غا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد مباراة سيلتا فيجو... زيدان يحسم مصير غاريث بيل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد مباراة سيلتا فيجو... زيدان يحسم مصير غاريث بيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).