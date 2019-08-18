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فريق الحدود يبدأ تدريباته بقيادة المدرب مظفر جبار تحضيراً للموسم الكروي الجديد


فريق الحدود يبدأ تدريباته بقيادة المدرب مظفر جبار تحضيراً للموسم الكروي الجديد
2019/08/18 | 08:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فريق الحدود يبدأ تدريباته بقيادة المدرب مظفر جبار تحضيراً للموسم الكروي الجديد

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