بريطانيا تواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت دون اتفاق

2019/08/18 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثائق حكومية مسربة لصحيفة صنداي تايمز أن بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي.

وقالت الصحيفة إن

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