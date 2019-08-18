جونسون سيبلغ فرنسا وألمانيا بأن البرلمان البريطاني لا يمكنه وقف الانفصال

2019/08/18 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة صنداي تلجراف إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه ليس بوسع البرلمان البريطاني وقف

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