قلق كردي من المنطقة الآمنة… هل توطن تركيا فيها النازحين السوريين؟

2019/08/18 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من كثرة التصريحات المتبادلة بين الأطراف الثلاثة بشأن المنطقة الآمنة، الولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلا أن أياً

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