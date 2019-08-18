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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير حفل الزفاف في أفغانستان إلى 245 قتيلاً وجريحاً


ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير حفل الزفاف في أفغانستان إلى 245 قتيلاً وجريحاً
2019/08/18 | 08:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفت حركة طالبان مسؤوليتها

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