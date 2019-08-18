اعلامي يعلق على تصريحات نصر الله: ما ذنب العراقيين اذا ارادت ايران السلاح النووي

2019/08/18 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق علق الاعلامي عدنان الطائي، على تصريحات الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، التي هدد فيها باشعال المنطقة في حال الحرب على ايران.وقال الطائي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “يس عراق”، إنه “ما ذنب المنطقة سيد حسن ! ماذنب الشعب العراقي إذا كانت إيران لا تقدر ان تكون دولة عظمى […]

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