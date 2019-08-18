الجيش السوري ينتزع مزارع خان شيخون الشمالية ويحرر تلاً إستراتيجياً جنوب إدلب

2019/08/18 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت قوات الجيش السوري تقدمها انطلاقاً من مواقعها في بلدة مدايا وسيطرت على مزارع خان شيخون الشمالية الغربية، بالإضافة إلى تل النار الاستراتيجي.وصرح مصدر ميداني في جبهات القتال “إن وحدات الجيش اقتحمت مواقع المسلحين في مزارع خان شيخون الشمالية الغربية وتل النار الاستراتيجي تحت غطاء ناري كثيف وتمكنت وتمكنت من انتزاع السيطرة عليها بعد …

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