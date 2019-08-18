اليوم .. الزوراء يبدأ اولى خطواته في التصفيات التمهيدية لبطولة الاندية العربية

2019/08/18 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض فريق الزوراء مساء اليوم الاحد اولى مبارياته في منافسات تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بملاقاة هورسيد الصومالي بملعب محمد الخامس في المملكة المغربية .

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