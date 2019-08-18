2019/08/18 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد للمرة الأولى، عن أسباب طلاقها من الموسيقار المصري هاني مهنا، وذلك بعد سنوات من الكتمان.وقالت سميرة سعيد في تصريحات عبر برنامج “توأم روحي” مع المذيع نيشان يوم الجمعة، إن سبب طلاقهما هو أن “كليهما يعملان في نفس المجال”، مشيرة إلى أن موضوع زواج الفنان من داخل الوسط الفني بالنسبة لها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفنانة سميرة سعيد تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن الموسيقار هاني مهنا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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