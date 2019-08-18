سبب يساهم في تطور السرطان يمكن إزالته

2019/08/18 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء جامعة بريستول البريطانية، أن الوزن الزائد والسمنة يضاعفان من خطر تطور العديد من أنواع السرطان على الأقل مرتين.ويفيد موقع MedicalXpress ، بأنه تمكن الباحثون من تحديد نشاط الجينات في الأنسجة المتورمة بثمانية أنواع من السرطان، التي لها علاقة بالسمنة.بعد ذلك استخدم الباحثون طريقة التوزيع العشوائي التي تتمثل في قياس التوزيع الطبيعي

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