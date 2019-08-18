2019/08/18 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأفغانية، الأحد، مقتل 68 شخصا قتلوا، وجرح 182 آخرين، في التفجير، الذي استهدف مساء السبت حفل زفاف في كابل.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي في تصريح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “بين الضحايا نساء وأطفالا”، مشيرا الى ان “حركة طالبان نفت أي تورط لها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 68 شخصاً في انفجار استهدف حفل زفاف في كابل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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