2019/08/18 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة مضحكة أقدم عليها لص بينما كان يحاول سرقة منزل في الولايات المتحدة، إذ قام بمسح بصماته عن قبضة الباب ولكنه نسي أن يغطي وجهه من الكاميرات.وانتشر المقطع سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار موجة سخرية من السارق الذي لا يعلم ربما بوجود كاميرات تسجل كل ما يحدث في المنازل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لص مغفل يسرق منزلا ويكشف نفسه بنفسه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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