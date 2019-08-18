2019/08/18 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة عمليات البصرة ، عن اعتقال عدد من المطلوبين ومصادرة أسلحة بحوزتهم في منطقة الهارثة.وذكر قائد العمليات الفريق الركن قاسم نزال ، في بيان أمس السبت , أنه ” بعد ورود معلومات استخبارية مؤكدة بوجود مطلوبين للقضاء في مناطق الهارثة ، قامت قوة مشتركة من الوحدات العاملة بإمرة القيادة بحملات دهم وتفتيش في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال عدد من المطلوبين ومصادرة أسلحة بحوزتهم في البصرة النعيم نيوز.

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