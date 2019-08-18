وثائق مسربة: بريطانيا ستواجه

2019/08/18 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثائق حكومية مسربة ، الأحد، أن بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي.

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