البيت الأبيض يتجه لخفض مليارات من المساعدات الخارجية

2019/08/18 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن البيت الأبيض يتجه نحو خفض مليارات الدولارات من مخصصات المساعدات الخارجية بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

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