تشكيك نيابي بمصداقية أميركا في الالتزام بقرار حصر الطيران

2019/08/18 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شكك النائب عن تحالف البناء عبد الأمير المياحي، بمصداقية التحالف الدولي الذي تقوده أميركا بشأن التزامه بقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحصر الطيران بموافقته، فيما أكد أن القرار سيدعم جهود اقرار قانون اخراج القوات الأجنبية.وقال المياحي في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “إعلان التحالف الدولي بالتزام قرار عبد المهدي لا يعتبر كافيا […]

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