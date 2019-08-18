غوارديولا يهاجم حكم الـVAR: كان يحتسي القهوة

2019/08/18 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / الغد برس:

شن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي، هجوما عنيفا على حكم الـVAR خلال مباراة يوم أمس أمام توتنهام هوتسبير.

وتعادل فريق مانشستر سيتي الإنكليزي مع نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-2 ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال غوارديولا للصحفيين "نفس ما حدث معنا في دوري الأبطال الموسم الماضي، هذا شيء صعب جدا، أعتقد ان حكم الـVAR كان يحتسي القهوة لذلك لم يحتسب ركلة جزاء".

وأضاف "قدمنا مباراة كبيرة انا فخور بكل اللاعبين، لسوء الحظ لم نستطع تحقيق الفوز، سوف نعود للتدريبات ونستعد بشكل أفضل للمباراة القادمة".

بهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة وحيدة، ويصبح في رصيد كل منهما 4 نقاط.

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