2019/08/18 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد نائب محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الأحد، ان المحافظة تحتوي على مستشفى واحد لكنه غير صالح للاستخدام او تقديم الخدمات، مطالباً الجهات والمنظمات الدولية بالقدوم الى المحافظة وانشاء مستشفات بمواصفات عالمية.وقال الدخيلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “محافظة ذي قار تعد الافقر بين محافظات البلاد من حيث عدد المستشفيات، اذ لاتحتوي ذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار المنتخب لـ”المعلومة”: لدينا مستشفى حكومية واحدة وغير صالحة للاستخدام!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار المنتخب لـ”المعلومة”: لدينا مستشفى حكومية واحدة وغير صالحة للاستخدام!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).