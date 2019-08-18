2019/08/18 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المنتج السينمائي التونسي ومدير مهرجان أيام قرطاج السينمائي، نجيب عياد، عن عمر يناهز الـ 66 عاما، بمنزله في تونس.وأكد مصدر رسمي في وزارة الثقافة التونسية أن الناقد الفني وأستاذ الأدب الفرنسي، نجيب عياد، قد توفي اليوم الجمعة، إثر تعرضه لسكتة قلبية في منزله.ولد الراحل عياد عام 1953، وعمل صحفيا وناقد أفلام بين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مدير مهرجان أيام قرطاج نجيب عياد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مدير مهرجان أيام قرطاج نجيب عياد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مدير مهرجان أيام قرطاج نجيب عياد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).