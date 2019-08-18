2019/08/18 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الأطباء وخبراء التغذية عن كمية العسل التي يمكن أن يتناولها الإنسان في اليوم دون أن تسبب له أي أضرار صحية.ووفقا للأطباء وخبراء التغذية، يجب ألا تزيد كمية العسل التي يتناولها الشخص في اليوم عن ملعقتي طعام.يقول أليكسي بويفيروف بروفيسور قسم العلاج في العيادات الخارجية بجامعة سيتشينوف الطبية، “يفضل تناول العسل في النصف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما هي كمية العسل التي يمكن تناولها في اليوم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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