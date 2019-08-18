ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم زفاف كابل إلى 63 قتيلا و182 جريحا

2019/08/18 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة… سقط ما لا يقل عن 63 قتيلا، وأكثر من 182 جريحا في الانفجار الذي استهدف حفل زفاف في غرب كابل الليلة الماضية، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية الأفغانية صباح اليوم الأحد.وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي في وقت مبكر من اليوم الأحد أن العشرات قتلوا أو أصيبوا بالتفجير الانتحاري الذي […]

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