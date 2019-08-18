الطفل المعجزة في الموصل يواجه معركة جديدة للبقاء

2019/08/18 | 09:01

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بغداد اليوم - متابعة

نشرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، الاحد 18 أب 2019، تقريراً من مخيم الخازر بمحافظة نينوى تحدث ع...





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