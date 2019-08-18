2019/08/18 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت يوم الجمعة المصادف ١٤-ذ-ح- ١٤٤٠ / ١٦-٨-٢٠١٩ صلاة الجمعة في جامع الأبرار مركز مدينة الكوت, بإمامة فضيلة الشيخ حيدر السعداوي .حيث تناول الشيخ حيدر في خطبته الأولى موضوع ذكرى إنحال الرسول (صلى الله عليه وآله) لفاطمة الزهراء (عليها السلام) فدك.وتطرق الشيخ بعد الحمد والثناء إلى مناسبة فدك والتي أخذت حيز كبير وأبعاد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطيب جمعة الأبرار يتطرق إلى واقعة عيد الغدير و قضية فدك النعيم نيوز.

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