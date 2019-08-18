2019/08/18 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الأحد عن اكساء شارع الكمارك وسط بغداد.وأكد بيان للأمانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “بلدية الرصافة احدى ملاكات امانة بغداد باشرت باكساء شارع الكمارك ضمن المحلة 103 والذي يخدم الأزقة ( 8 ، 35 ، 36 ) وبواقع 4000 متر مربع والذي يعتبر من الشوارع المهمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة ..



الأمانة تكسو شارع الكمارك وكالة خطوة برس.

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