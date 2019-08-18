امانة بغداد تعلن اكساء شارع الجمارك وسط العاصمة

2019/08/18 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، اكساء شارع الجمارك وسط العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “بلدية الرصافة احدى ملاكات امانة بغداد باشرت باكساء شارع الجمارك ضمن المحلة 103 والذي يخدم الأزقة ( 8 ، 35 ، 36 ) وبواقع 4000 متر مربع”.واضافت،ان “هذا الشارع يعتبر من الشوارع المهمة […]

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