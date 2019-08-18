عمليات البصرة تعتقل عدد من المطلوبين بإثارة النزاعات العشائرية

2019/08/18 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركشفت قيادة عمليات البصرة، أمس السبت، إعتقال عدد من المطلوبين ومصادرة اسلحة بحوزتهم في الهارثة.

وقال قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه انه "قوة مشتركة من الوحدات العاملة بأمرة القيادة وبعد ورود معلوات استخباراتية، قامت بحملات دهم وتفتيش في تلك المناطق، لمطاردة المطلوبين وفق مذكرات إلقاء القبض وحسب مواد جنائية مختلفة"، مشيراً الى انه "تم توجيه بمطاردة المطلوبين للقضاء من قبل قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، خصوصاً المتورطين باثارة النزاعات العشائرية وتجارة السلاح المخدرات".

وأكد البيان، إنه بعد حملات المطاردة تمكن القوة المشتركة من إعتقال عدد من المجرمين والمطلوبين، كما تمت مصادرة الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة".

وأكد قائد عمليات البصرة ان "النزاعات العشائرية أصبحت الشغل الشاغل للقوات الأمنية، ولابد من السيطرة عليها وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة".انتهى/س

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