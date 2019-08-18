التربية تصدر ضوابط خاصة بالتسجيل على الصف الاول ابتدائي

2019/08/18 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارأكدت وزارة التربية، اليوم الاحد، شمول المواليد الجدد من تولد 2014 فما دون لتسجيلهم في الصف الاول الابتدائي.

وقالت مديرة التعليم الابتدائي في المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي، شـــهـــرزاد مصطفى بـتـصـريـح للصباح، تابعته وكالة النبأ للأخبار، ان "المـديـريـة سجلت المواليد المشمولة بالتعليم الالزامي في مرحلة الاول ابتدائي، لمن بلغ ست او خمس سنوات من الكاسبين عاماً واحداً".

واشارت الى انه تم "تسجيل مواليد 2013 فـمـا دون لمــن تبلغ اعـمـارهـم عشر سـنـوات، وكـانـوا قـد تخلفوا عـن الالتحاق بالمدرسة، اضافة الى تسجيل مواليد الـ 31 من كانون الثاني للعام 2014"، لافتة الى ان "المديرية العامة نسقت مع تـربـيـة بغداد، وذلك لتشكيل لجان ميدانية جـوالـة لتسجيل المشمولين بحسب الـفـئـات العمرية الـتـي ذكــرت انفاً".

وبينت مصطفى الى ان " المراكز الصحية استقبلت التلاميذ للتأكد من سلامتهم البدنية والعقلية، وهناك متابعة لصحتهم العامة خلال مباشرتهم الــدوام من خلال متابعة المرشد التربوي لهم"، مؤكدة انـه "في حـال وجـود طفلاً يعاني من مرض التوحد، فسيتم تحويله الى صفوف التربية الــخــاصــة، الــتــي تــعــنــى بــهــا وزارة الــعــمــل والـــشـــؤون الاجتماعية داخــل المـدرسـة نفسها، لمعالجته ودمجه بالتلاميذ الاعتياديين".

ونوهت الى ان "العام الدراسي (2019 – 2020) سيبدأ في الـ 25 من ايلول المقبل، بينما تم رفــع مـذكـرة الــى وزيــر التربية وكـالـة قصي السهيل، تتضمن مواعيد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية".انتهى/س

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