اكثر من الف منطقة عشوائية في بغداد

2019/08/18 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مجلس محافظة بغداد، الاحد، وجود اكثر من الف منطقة عشوائية في العاصمة، لافتاً الى ان حل المشكلة وانهاء ملف التجاوزات مرهون بتحرك الحكومة لاعداد قاعدة بيانات بعدد العوائل والمناطق العشوائية من اجل بناء مجمعات سكنية لانهاء المشكلة.وقال عضو مجلس المحافظة حسون الربيعي في تصريح، ان “موضوع العشوائيات لم تتخذ بشأنه اي اجراءات منذ 2003 والى يومنا هذا، حيث تتحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية ذلك”، مبينا أن “الحل الامثل لمشكلة العشوائيات وانهاء التجاوزات تكمن في اعداد قاعدة بيانات واجراء جرد باعداد المنازل في المناطق العشوائية وعدد العوائل القاطنة فيها من اجل اتخاذ الاجراء اللازم بشأنها”.وأضاف الربيعي، أن “الحكومة بامكانها معرفة الاعداد الحقيقية وتوفير قطع اراضي مناسبة ضمن حدود بغداد او بالقرب من بسماية وانشاء مجمعات سكنية عبر التعاقد مع شركات معروفة بهذا المجال وتوزيعها على اصحاب العشوائيات”، مشيرا إلى أن “معالم بغداد وتصميمها الاساس وبناها التحتية اصابها الضرر جراء زيادة عدد العشوائيات التي وصلت الى اكثر من الف منطقة عشوائية في العاصمة”.واكد الربيعي، أن “العشوائيات تم استغلالها من قبل بعض الكتل السياسية من اجل الاستفادة منها في الجانب الانتخابي للحصول على اصوات اصحاب تلك المناطق، ماتسبب في تشويه معالم بغداد والمحافظات الاخرى”.

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