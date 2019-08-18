اليوم.. الزوراء يستهل الدور التمهيدي للاندية العربية بلقاء هورسيد الصومالي

2019/08/18 | 10:03

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بغداد اليوم - بغداد

يستهل فريق الزوراء العراقي بكرة القدم اليوم الاحد، الدور التمهيدي لبطولة الاندية العربية والجارية احداثه في المغرب بلقاء هورسيد الصومالي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد المحلي.

وتستضيف مدن الدار البيضاء وبرشيد والجديدة في المملكة المغربية، منافسات تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وينطلق اليوم الأحد 18/8/2019 ولغاية 25 من نفس الشهر، بمشاركة أندية اتحاد طنجة المغربي والزوراء العراقي والرفاع البحريني وهورسيد الصومالي والبنزرتي التونسي وشبيبة الساورة الجزائري وفومبوني القمري وتيليكوم الجيبوتي.

وجرى تقسيم الأندية الثمانية على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية "اتحاد طنجة - والرفاع - والزوراء – وهورسيد"، فيما تألفت المجموعة الثانية من أندية " البنزرتي - وشبيبة الساورة - وفومبوني – وتيليكوم"، ويتأهل متصدرا المجموعتين إلى الدور 32 من البطولة.

وكان المدير الفني لفريق الزوراء حكيم شاكر، قد أشار الى أن الظفر ببطاقة التأهل لهذه المجموعة سيكون من نصيب فريقه الزوراء، مؤكدا إصرار وعزيمة لاعبيه على حصد نقاط مباراة اليوم امام الفريق الصومالي، مما يجعل الطريق سالكا من اجل إكمال المشوار نحو التأهل.

يشار الى أن فريق هورسيد الصومالي هو وصيف بطل الدوري الصومالي ومن الفرق التي سبق وأن حصدت لقب الدوري المحلي لمرتين .

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