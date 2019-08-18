برشلونة يقدم عرضه الأخير لضم نيمار

2019/08/18 | 10:03

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متابعة/...ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية بأن نادي برشلونة الإسباني قد أخبر البرازيلي نيمار دا سيلفا بأن إدارة البرسا ستقدم عرضاً أخيراً لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع نيمار قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

يحاول برشلونة جاهداً أن يتعاقد مع نيمار، وأشارت الصحيفة الكتالونية بأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلاوجرانا قد تولى بنفسه مهمة تقديم العرض الأخير لباريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة أن إدارة برشلونة ستقدم العرض الأخير لباريس نهاية هذا الأسبوع، وهناك فرصة لعقد اجتماع آخر مع مسؤولي النادي الفرنسي لمناقشة الصفقة، ويعتقد مسؤولو برشلونة أنهم بإمكانهم حسم الصفقة، بالرغم من تعقيد الموقف.

وأوضحت “سبورت” بأن ليوناردو المدير الرياضي في باريس سان جيرمان، ونظره إيريك أبيدال في برشلونة على تواصل مستمر في الساعات القليلة الماضية للوصول لاتفاق نهائي، ولكن أزمة البرسا تكمن في السعر الذي يطلبه النادي الكتالوني الذي يعد كبيراً للغاية.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يرغب في إدراج الفرنسي عثمان ديمبيلي في الصفقة، ولكن إدارة برشلونة ترفض في الاستغناء عن اللاعب، وتعمل الإدارة على شيء آخر.

ريال مدريد قريب هو الآخر من الدخول في صراع مع برشلونة على ضم نيمار، وهذا سيكون شيئاً خطيراً على البرسا، لذلك ستقوم الإدارة بتقديم عرضها الأخير في أسرع وقت.

إدارة برشلونة قالت لنيمار بأنها ستعمل ما بوسعها للتعاقد معه من جديد، ولكن على اللاعب أن يضغط هو الآخر على مسؤولي باريس سان جيرمان لإتمام الصفقة.





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