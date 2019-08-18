“بالفديو”.. نساء ينظمن عرضاً للازياء لاول مرة في محافظة عراقية غير متوقعة

2019/08/18 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نظمت مجموعة من النساء العراقيات، عرضاً للازياء لاول مرة في مدينة الحبانية السياحية التابعة لمحافظة الانبار.ويأتي هذا العرض بحسب القائمات عليه، لتغيير الصورة الذهنية التي ارتبطت بالانبار خلال فترة الحروب السباقة والاخيرة منها على تنظيم داعش.

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