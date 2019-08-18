2019/08/18 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت امانة بغداد وضعها خطة لاكساء ثلاثة ملايين متر مكعب من شوارع العاصمة لهذا العام بالاعتماد على ايراداتها.وقال مدير عام الاعلام والعلاقات في امانة بغداد حكيم عبد الزهرة خلال تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، ان “الامانة وضعت خطة لهذا العام بهدف اكساء ثلاثة ملايين متر مكعب من الشوارع والمحلات”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد:وضعنا خطة لاكساء 3 ملايين متر مكعب هذا العام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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